Ексміністра підозрюють у можливому податковому шахрайстві та контрабанді.

Вищий кримінальний суд Іспанії відкрив окреме розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра країни Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро. Політика підозрюють у можливому податковому шахрайстві та контрабанді після виявлення коштовностей вартістю понад 1,3 млн євро.

Про це пише Euractiv.

За даними суду, під час обшуку в особистому кабінеті Сапатеро минулого місяця правоохоронці знайшли понад 100 ювелірних виробів. Вартість колекції, за попередніми оцінками, перевищує 1,3 млн євро.

Реклама

Суддя Хосе Луїс Калама заявив, що походження коштовностей наразі не підтверджене. Крім того, відсутня податкова документація щодо їх придбання, що може свідчити про можливе значне податкове шахрайство.

Також суд розглядає версію про можливе порушення митного законодавства. За словами судді, існують підстави вважати, що частина виробів могла бути ввезена до Європейського Союзу в обхід обов’язкових процедур контролю та сплати податків.

Нове провадження стало продовженням масштабного розслідування, яке було відкрито у травні цього року. Тоді суд розпочав кримінальну справу щодо колишнього глави уряду через його ймовірну причетність до мережі зловживання впливом та відмивання коштів.

Слідство, зокрема, вивчає обставини багатомільйонної державної підтримки авіакомпанії Plus Ultra, яка, за даними розслідувачів, має зв’язки з Венесуелою.

У межах цієї справи правоохоронці провели обшуки в об’єктах, пов’язаних із Сапатеро, включно з його офісом у Мадриді. Саме там у сейфі були виявлені ювелірні вироби, які стали предметом нового розслідування.

Після публікації фотографій коштовностей у національних ЗМІ в Іспанії спалахнув суспільний резонанс. Спочатку представники Сапатеро стверджували, що вартість колекції становить від 30 до 50 тисяч євро.

Оточення експрем’єра також наполягало, що прикраси мають законне походження та є подарунками або сімейними реліквіями.

Однак після появи нових даних офіційний речник Сапатеро Луїс Арройо визнав, що громадськість була введена в оману щодо реальної вартості коштовностей. Він заявив, що експрем’єр готовий надати всі необхідні пояснення суду.

Хосе Луїс Родрігес Сапатеро очолював уряд Іспанії з 2004 по 2011 рік і залишається однією з найвідоміших фігур сучасної іспанської політики.