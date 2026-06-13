Суддя постановив, що змінювати назву центру може лише Конгрес.

Працівники почали знімати ім’я президента Дональда Трампа з фасаду центру Кеннеді через кілька годин після дедлайну, встановленого судом у п’ятницю для вилучення згадок про Трампа з будівлі та інших аспектів діяльності цього відомого культурного закладу.

Як пише АР, у пʼятницю навколо частини будівлі, де розміщене ім’я Трампа, встановили риштування, але незабаром після опівночі центр звернувся до суду з проханням продовжити дедлайн до полудня суботи за місцевим часом через грози у районі Вашингтона.

За кілька годин працівники почали накривати риштування тентами, а згодом приступили до демонтажу імені Трампа.

Під час другого президентського терміну Трамп значно посилив свій вплив на центр Кеннеді, хоча раніше майже не взаємодіяв із ним. Уже на початку другого терміну він змінив керівництво центру і призначив раду, яка обрала його головою. Його ім’я швидко додали до будівлі.

Суддя постановив, що змінювати назву центру може лише Конгрес, а також заблокував план адміністрації закрити заклад на масштабну реконструкцію.

Попри суперечки, центр частково виконує рішення суду: у внутрішніх документах та на сайті вже використовується назва “John F. Kennedy Center for the Performing Arts” або просто “Kennedy Center”, без імені Трампа.