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Імʼя Трампа почали прибирати із Центру Кеннеді

Суддя постановив, що змінювати назву центру може лише Конгрес.

Імʼя Трампа почали прибирати із Центру Кеннеді
Меморіальний центр Кеннеді
Фото: EPA/UPG

Працівники почали знімати ім’я президента Дональда Трампа з фасаду центру Кеннеді через кілька годин після дедлайну, встановленого судом у п’ятницю для вилучення згадок про Трампа з будівлі та інших аспектів діяльності цього відомого культурного закладу.

Як пише АР, у пʼятницю навколо частини будівлі, де розміщене ім’я Трампа, встановили риштування, але незабаром після опівночі центр звернувся до суду з проханням продовжити дедлайн до полудня суботи за місцевим часом через грози у районі Вашингтона.

За кілька годин працівники почали накривати риштування тентами, а згодом приступили до демонтажу імені Трампа. 

Під час другого президентського терміну Трамп значно посилив свій вплив на центр Кеннеді, хоча раніше майже не взаємодіяв із ним. Уже на початку другого терміну він змінив керівництво центру і призначив раду, яка обрала його головою. Його ім’я швидко додали до будівлі.

Суддя постановив, що змінювати назву центру може лише Конгрес, а також заблокував план адміністрації закрити заклад на масштабну реконструкцію.

Попри суперечки, центр частково виконує рішення суду: у внутрішніх документах та на сайті вже використовується назва “John F. Kennedy Center for the Performing Arts” або просто “Kennedy Center”, без імені Трампа.

  • Президент США Дональд Трамп оголосив про намір закрити Центр виконавських мистецтв імені Кеннеді у Вашингтоні на два роки, починаючи з липня 2026 року, для масштабної реконструкції. 
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