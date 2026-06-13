Міністерство юстиції США погодило злиття Paramount і Warner Bros

Під контролем технологічного підприємця Девіда Еллісона опиняться дві великі голлівудські кіностудії, два стримінгові сервіси – Paramount+ та HBO Max та два провідні телевізійні новинні мовники – CNN і CBS News.

Міністерство юстиції США не оскаржуватиме злиття компаній Paramount та Warner Bros. Discovery. Таким чином усувається одна з головних перешкод для угоди вартістю 111 мільярдів доларів.

Про це пише The New York Times.

У результаті злиття під контролем технологічного підприємця Девіда Еллісона опиняться дві великі голлівудські кіностудії, два стримінгові сервіси – Paramount+ та HBO Max та два провідні телевізійні новинні мовники – CNN і CBS News.

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Масштаб цієї угоди викликав занепокоєння серед критиків, які вважають, що концентрація ринку може скоротити кількість покупців телевізійних і кінематографічних сценаріїв, а також потенційних роботодавців для акторів і знімальних груп, що може призвести до зниження зарплат і вартості творчого контенту. З подібних причин Міністерство юстиції у 2022 році заблокувало велике видавниче злиття.

Ця позиція може допомогти Paramount у разі подальших юридичних викликів. Декілька генеральних прокурорів штатів уже заявили про намір ретельно перевірити угоду і можуть подати власні позови. Крім того, британський антимонопольний регулятор цього тижня повідомив про початок власного розслідування.

Додаткову увагу до угоди привернули зв’язки родини Еллісонів із президентом США Дональдом Трампом.

Батько Девіда Еллісона, засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон, підтримує дружні стосунки з Трампом і, за повідомленнями, особисто просував питання придбання Warner Bros. Discovery керівництвом Paramount.

У квітні, коли Міністерство юстиції ще вивчало угоду, Paramount організувала вечерю на честь адміністрації Трампа, де президент і Девід Еллісон сиділи за одним столом.

Сам Девід Еллісон придбав Paramount минулого року за 8 мільярдів доларів, викупивши компанію у її контролюючої акціонерки Шарі Редстоун. За кілька тижнів до цього Paramount погодилася виплатити 16 мільйонів доларів для врегулювання позову Трампа щодо інтерв’ю в програмі CBS News «60 Minutes».

Для Paramount швидке завершення угоди має також фінансове значення: компанія зобов’язалася виплачувати акціонерам Warner Bros. Discovery по 25 центів за акцію щокварталу, якщо злиття не буде завершене до 30 вересня, що ще більше збільшуватиме вартість операції.