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Трамп вимагає у Конгресу анулювати два його імпічменти

Жоден інший глава держави в історії США не був близьким до усунення з посади двічі. 

Трамп вимагає у Конгресу анулювати два його імпічменти
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Конгрес формально скасував два випадки оголошення йому імпічменту з боку Палати представників.

Як пише The Guardian, республіканець хоче, щоб парламент анулював результати голосування 2019 року, коли Трампа звинуватили у тиску на Україну з метою розслідування проти його політичного опонента Джо Байдена, а також у 2021 році, коли він практично спонукав натовп прихильників штурмувати Капітолій.

Трамп - єдиний президент в історії США, який має одразу дві справи про імпічмент. Жодна з них не мала успіху, оскільки в обох випадках президента виправдав Сенат, де більшість була у республіканців.

Юристи стверджують, що скасування імпічментів не матиме буквально жодних наслідків, окрім чергових скандалів і звинувачень в антиконституційності. Адже головний закон США не містить згадки про те, що голосування за недовіру главі держави можна просто анулювати. 

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