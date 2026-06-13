Боксер Олександр Усик зустрівся у Білому домі з Дональдом Трампом

Ймовірно, українець опинився серед запрошених на вечір MMA у день народження республіканця.

Чемпіон світу з боку у надважкій вазі Олександр Усик у п'ятницю зустрівся в Овальному кабінеті Білого дому з президентом США Дональдом Трампом.

Фото зустрічі спортсмена та політика оприлюднила на своїй сторінці у мережі X помічниця Трампа з питань комунікацій Марго Мартін. Деталі розмови Усика з главою американської держави не оприлюднювали.

Цілком можливо, що тричі абсолютний чемпіон світу стане запрошеним гостем у неділю на святкуванні 80-річного ювілею Трампа. На честь цього, а також 250-річчя незалежності США на галявині Білого дому відбудеться турнір UFC.

Минулоріч Усик записував звернення до Трампа, у якому запрошував його "пожити у себе вдома під обстрілами". В одній із заяв він також закликав президента США "розплющити очі та допомогти Україні".