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"Реал" офіційно призначив головним тренером Жозе Моуріньйо

Він тренуватиме основну команду наступні три сезони.

"Реал" офіційно призначив головним тренером Жозе Моуріньйо
Жозе Моуріньйо
Фото: Укрінформ

Реал офіційно оголосив про призначення головним тренером Жозе Моуріньйо.

Про це повідомили на офіційному сайті футбольного клубу "Реал Мадрид".

Відповідно до контракту, 63-річний Жозе Моуріньйо тренуватиме "Реал" наступні три сезони, до 30 червня 2029 року.

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Попереднім клубом Моурінью була «Бенфіка». Португальський клуб раніше повідомив, що «Реал» виплатив 15 млн євро відступних за тренера. Фінансові деталі його контракту в "Реалі" не розголошуються.

Раніше посаду головного тренера  залишив Альваро Арбелоа.

Моуріньйо вже очолював «Реал» з 2010 до 2013 року.

Жозе Моурінью приєднається до мадридського "Реала" 13 липня, в день початку передсезонної підготовки.

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