"Реал" офіційно призначив головним тренером Жозе Моуріньйо

Він тренуватиме основну команду наступні три сезони.

Реал офіційно оголосив про призначення головним тренером Жозе Моуріньйо.

Про це повідомили на офіційному сайті футбольного клубу "Реал Мадрид".

Відповідно до контракту, 63-річний Жозе Моуріньйо тренуватиме "Реал" наступні три сезони, до 30 червня 2029 року.

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Попереднім клубом Моурінью була «Бенфіка». Португальський клуб раніше повідомив, що «Реал» виплатив 15 млн євро відступних за тренера. Фінансові деталі його контракту в "Реалі" не розголошуються.

Раніше посаду головного тренера залишив Альваро Арбелоа.

Моуріньйо вже очолював «Реал» з 2010 до 2013 року.

Жозе Моурінью приєднається до мадридського "Реала" 13 липня, в день початку передсезонної підготовки.