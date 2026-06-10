Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ГоловнаСпорт

Серена Вільямс перемогла у матчі-поверненні в теніс після 4-річної перерви

Американка змагається у парному розряді турніру WTA 500 у Лондоні.

Серена Вільямс перемогла у матчі-поверненні в теніс після 4-річної перерви
Серена Вільямс
Фото: EPA/UPG

23-разова переможниця турнірів серії Великого Шолому Серена Вільямс вперше за понад 1300 днів зіграла тенісний матч. Американка відновила професійну кар'єру, щоб взяти участь у турнірі Queen's Club у Лондоні в парному розряді.

Разом з канадійкою Вікторією Мбоко Вільямс на старті змагань успішно подолала опір пари Ніколь Мелікар-Мартінес та Ерін Рутліф. Дует 19-річної Мбоко та 44-річної Серени впорався у двох сетах - 7:6, 6:2. 

Вільямс не пояснювала, чому ухвалила рішення повернутися на корт аж через чотири роки після того, як зачохлила ракетку. Наразі невідомо, чи має вона плани щодо виступів в одиночному розряді.

Серені бракує одного титулу на гренд-слемах, щоб зрівнятися з Маргарет Корт і стати найтитулованішою тенісисткою в історії. Вона єдина, хто має некалендарний "Золотий шолом" і в одиночному, і в парному розряді завдяки перемогам на усіх мейджорах та Олімпійських іграх. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies