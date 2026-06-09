Стережіться блискавок. Чим здивує чемпіонат світу 2026 року

Більшу частину матчів зіграють у США, де у футбол грають інакше. Чи буде цей чемпіонат цікавим самим американцям, чому окремі матчі можуть тривати майже три години і як гравцям пристосуватися до мексиканського високогір'я? Питань чимало, а відповіді ми отримаємо вже аід час змагань.

Здавалося, що після аномального й першого в історії зимового чемпіонату світу 2022 року в Катарі нічого надзвичайного на головному футбольному турнірі чотириріччя вже не буде. Що може переплюнути світову першість у країні, де, м'яко кажучи, питання рівності й прав людини не в пріоритеті? Та якщо згадати, що у 2018-му чемпіонат світу проходив у Росії, дивуватися рішенням ФІФА не доводиться. А от чи може здивувати сам турнір у США, Мексиці й Канаді? Не сумнівайтеся.

Проблемне законодавство США

Влітку 2025 року, з 14 червня по 13 липня, у США проходив клубний чемпіонат світу (КЧС) з футболу – новий турнір ФІФА, на якому виступали найкращі клубні команди континентів. Фактично він став репетицією до чемпіонату світу з футболу-2026. Чиновникам ФІФА та й, правду кажучи, господарям змагань треба було перевірити, чи все готово до проведення чемпіонату світу з футболу. Передусім тестували спроможність інфраструктури витримувати наплив уболівальників, які подорожуватимуть між 11-ма американськими містами, в яких проходитимуть матчі ЧС.

Фото: EPA/UPG Блискавка в Вашингтоні

Реклама

Торішній КЧС став лакмусом не лише для чиновників, а й для фанатів. Він запам'ятався чималою кількістю спірних моментів, які потенційно можуть вплинути на чемпіонат світу-2026. Чого лише вартують аномально довгі як для європейців зупинки матчів. На клубній світовій першості деякі поєдинки взагалі переривали на годину-півтори. Причина криється в тому, що у США заборонено проводити масштабні заходи у разі загрози блискавки. А за даними Національної метеорологічної служби США (NWS), понад 70% смертей від блискавки припадають на період з червня по серпень.

Щоб убезпечити гравців і вболівальників, у ФІФА дозволяють організаторам переривати матчі. Якщо блискавка б'є на відстані 10 миль (приблизно 16 кілометрів) від місця, де триває спортивна подія, диктор стадіону повідомляє про це арбітра. Той має призупинити гру й вивести команди у підтрибунне приміщення. Відповідну вимогу отримують і вболівальники на стадіоні. Коли загроза минає, футболісти мають на розминку стільки часу, скільки провели в укриттях, після чого матч продовжують. Через це на тому ж таки КЧС 20 червня 2025 року матч «Бенфіки» й «Окленд Сіті» затримали на понад дві години…

Зважаючи на досвід турніру річної давнини, можна очікувати, що для українського вболівальника деякі матчі чемпіонату світу розпочнуться вночі, а закінчаться вранці, і до цього треба бути готовим.

Аномальна спека й мексиканське високогір'я

Якщо загрози блискавок вдасться уникнути, то від літньої спеки гравцям не сховатися. Торік на КЧС футболісти прямо критикували організаторів, які не врахували той факт, що температура в умовному Лос-Анджелесі сягає позначки 32 градуси за Цельсієм. Такі умови впливають на темп матчів, а це, своєю чергою, може зашкодити видовищності гри. Із цієї ситуації вирішили виходити класичними методами – перервою на воду, так званими «питними паузами».

Фото: EPA/UPG Футболісти «Аякса» під час перерви на воду

Їх запровадили на 22-й хвилині кожного з таймів у кожному матчі незалежно від місця проведення ігор, погоди й особливостей стадіону. Вони триватимуть три хвилини й таким чином фактично розіб'ють матч на чверті, як у баскетболі.

Зі спекою розібралися, а от що робити з атмосферним тиском? Так, маємо справу з Мексикою, а не умовно з Чилі, де футболісти з інших країн у перерві між таймами користуються кисневими масками, але від того не легше. Тринадцять матчів світової першості зіграють у Мексиці, і це буде неабияким випробуванням для футболістів. Мехіко, де відбудеться матч-відкриття змагань, розташоване приблизно на 2240 метрах над рівнем моря, Гвадалахара – ще одне місто-господар ЧС – на 1560 метрах. А тепер про фізику. У високогір'ї рівень атмосферного тиску нижчий, а організм отримує менше кисню. Це безпосередньо впливає на продуктивність людини. Ба більше, навіть м'яч може поводитися інакше: він може стати швидшим.

Реклама

Фото: EPA/UPG Вид на гірський хребет Артеага в Мексиці

Як наслідок, можемо очікувати, що командам складно буде пресингувати під час матчів на стадіонах Мексики. На противагу цьому є дальні удари – особливо результативна зброя в цих умовах.

Soccer

Навіть у високогір'ї футболіст викладатиметься на повну, якщо відчуватиме підтримку трибун. Свого часу колишній футболіст збірної України Артем Федецький у розмові з журналістом LB.ua розповідав, що вболівальники на «Арені Львів» настільки заряджали гравців під час матчів національної команди, що сили поверталися навіть на останніх хвилинах виснажливих матчів. Чинник фанатів може стати ключовим.

Чи підуть місцеві вболівальники на футбол? Ми пам'ятаємо порожні трибуни на чемпіонаті світу в Катарі. Місцева влада тоді вдавалася до хитрощів, відправляючи робітників з околиць на футбол замість роботи. Усе, щоб заповнити трибуни й створити картинку свята.

Фото: Скриншот із трансляції Трибуни на одному з матчів Клубного чемпіонату світу, 2025 рік

Потенційно з цією проблемою може зіткнутися й США. У Сполучених Штатах віддають перевагу американському футболу, сприймаючи «soccer» (так називають футбол у США, Канаді, Австралії й інших країнах, щоб розрізняти його з американським футболом, – Ред.) як щось екзотичне. Хіба приїзд Пеле в 1975-му й Ліонеля Мессі в 2023-му в «Нью-Йорк Космос» та «Інтер Маямі» відповідно дещо змінювали сприйняття цього виду спорту у США.

Фото: EPA/UPG Один з білбордів про чемпіонат світу

Напівпорожні трибуни рік тому на матчах КЧС показують, що в цьому напрямі ще працювати й працювати. Українському ж уболівальникові лишається звіряти годинник, запасатися кавою і сподіватися, що матч його збірної не перерве чергова гроза над Атлантою. Зрештою, дивитися спортивну подію вночі попри будь-які виклики ми вміємо краще за будь-кого в світі.