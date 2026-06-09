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Судді Чемпіонату світу з футболу з Сомалі відмовили у в'їзді до США

Сомалі входить до числа приблизно 40 країн, громадяни яких підлягають додатковій перевірці або обмеженням на в'їзд, запровадженим президентом Дональдом Трампом.

Судді Чемпіонату світу з футболу з Сомалі відмовили у в'їзді до США
Чемпіонат світу з футболу 2026
Фото: EPA/UPG

Судді Чемпіонату світу з футболу з Сомалі відмовили у в'їзді до США, пише Politico.

Омар Артан приземлився в Маямі рейсом зі Стамбула минулими вихідними, коли йому не дозволили в'їзд, повідомили у Митні та прикордонній службі Сполучених Штатів.

Причину заборону не повідомили. Водночас Сомалі входить до числа приблизно 40 країн, громадяни яких підлягають додатковій перевірці або обмеженням на в'їзд, запровадженим президентом Дональдом Трампом.

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“Після перевірки мандрівникові, який є арбітром чемпіонату світу з футболу ФІФА, відмовили у в'їзді через невідповідність критеріям безпеки під час перевірки анкетних даних”, – заявили прикордонники.

Рішення про заборону його в'їзду прийнято на тлі посилення стурбованості тим, що політика адміністрації Трампа перешкоджатиме підготовці до Чемпіонату світу. США готуються провести матчі в 11 містах.

ФІФА підтвердила, що її поінформували про рішення США заборонити Артану в'їзд, і заявила, що його “статус наразі не буде змінено”.

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Це перший відомий випадок, коли імміграційні органи США заборонили в'їзд судді Чемпіонату світу. Водночас із труднощами під час в'їзду до країни вже стикалися кілька гравців, тренерський штаб, а також численні вболівальники.

Артан – колишній футболіст, який через травми перейшов у суддівство. Він мав стати першим представником своєї країни, який обслуговуватиме матчі чемпіонату світу.

Сомалі є однією з 12 країн, громадянам яких Трамп фактично заборонив в'їзд до США у грудні 2025 року, посилаючись на ризики тероризму. Він неодноразово висловлював особливу ворожість до цієї східноафриканської країни, заявивши в грудні, що країна “смердить”, і назвавши людей з країни “сміттям”.

  • Адміністрація США також скасувала тимчасові візи для тисяч сомалійців у країні та звинуватила представників діаспори в Міннесоті у шахрайстві.
  • Чемпіонат світу, який США прийматимуть спільно з Мексикою та Канадою, розпочнеться 11 червня в Мехіко.
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