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Президент Лівану закликав Ізраїль сісти за стіл переговорів

Ліванський уряд веде переговори за посередництва Вашингтона.

Президент Лівану закликав Ізраїль сісти за стіл переговорів
Замок Бофор на півдні Лівану
Фото: Вікіпедія

 Президент Лівану Джозеф Аун звернувся з прямим закликом до ізраїльського уряду та його народу сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну.

Про це пише Reuters.

«Ми готові, ми бажаємо, ми віддані справі. А ви? Якщо так, давайте сядемо та поговоримо», – сказав Аун в інтерв'ю CNN.

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Ліванський уряд веде прямі переговори з Ізраїлем за посередництва Вашингтона щодо повного припинення бойових дій, незважаючи на опір озброєного угруповання «Хезболла», яке воює з ізраїльськими військами на півдні Лівану.

Аун заявив, що не зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни. Він зазначив, що будь-яка угода буде пактом про ненапад, а не повноцінною мирною угодою.

«Нам потрібно покласти край стану ворожнечі між Ліваном та Ізраїлем. Назавжди. І цей пакт може стати шляхом до справедливого та тривалого миру», – сказав Аун.

Аун заявив, що Ліван діятиме відповідно до Арабської мирної ініціативи 2002 року, яка пропонує нормалізацію відносин з Ізраїлем по всьому арабському світу в обмін на палестинську державність та виведення Ізраїлю з окупованих територій.

«Але ми не можемо перейти з пункту А до пункту Б безпосередньо. Нам потрібно пройти різні кроки», – сказав Аун.

  • Ліванське угруповання "Хезболла", визнане у багатьох країнах терористичним, заявило про відмову виконувати умови перемир'я, погодженого напередодні Ліваном та Ізраїлем за посередництва Сполучених Штатів.
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