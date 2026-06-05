Роззброєння терористів було однією з умов миру між двома державами.

Ліванське угруповання "Хезболла", визнане у багатьох країнах терористичним, заявило про відмову виконувати умови перемир'я, погодженого напередодні Ліваном та Ізраїлем за посередництва Сполучених Штатів.

Як пише BBC, лідер бойовиків Наїм Кассем назвав мирні переговори "принизливими для Лівану" і заперечив можливість припинення вогню та роззброєння угруповання, прирівнявши це до капітуляції і виконання ізраїльських вимог.

"Хезболла" не була частиною переговорного процесу, але саме від її згоди зупинити бойові дії фактично залежав успіх перемир'я. В уряді Лівану сподівалися, що бойовики не зможуть продовжувати обстріли та супротив під тиском одразу трьох сторін, включно з Вашингтоном.

Для США мирна угода в Лівані відіграє важливу роль для подальшого дипломатичного урегулювання війни проти Ірану. Через завдання Ізраїлем ударів по Бейруту президент Дональд Трамп навіть серйозно посварився з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.