У червні у Чикаго має відкритися “Обамаліск”, який Трамп назвав “сміттєвим баком”

Багатофункціональний об'єкт розташований на 7,81 гектара землі та містить музей, бібліотеку та низку громадських місць, які є безкоштовними для публіки.

Президентський центр Обами в Чикаго має відкритися для публіки 19 червня, повідомляє DW.

Центр розташований у південній частині Чикаго, де, за словами Фонду Обами, розпочався шлях колишнього президента США Барака Обами та колишньої першої леді Мішель.

За даними Фонду Обами, витрати на будівництво на загальну суму близько 850 мільйонів доларів були профінансовані за рахунок пожертвувань.

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Центр отримав прізвисько “Обамаліск” (Obamalisk), а також його порівнювали з космічним кораблем із “Зоряних війн”.

Багатофункціональний об'єкт розташований на 7,81 гектара землі та містить музей, бібліотеку та низку громадських місць, які є безкоштовними для публіки. Водночас за “Обама-бургер” доведеться викласти 15,50 долара, а вхідний квиток до музею Обами коштуватиме 30 доларів, що є одним із найвищих показників у США.

У музеї зберігаються пам'ятні речі з передвиборчої кампанії та предмети з часів президентства Обами, а на території кампусу є громадський баскетбольний майданчик, публічна бібліотека та дитячий майданчик.

“Це безпечний простір для людей, які можуть приходити та, так, розмірковувати над історичними моментами цього президентства та кампаній, а також об'єднуватися як спільнота, щоб подумати про те, які зміни ви можете принести у свій район”, – сказав віцепрезидент Фонду Обами з питань залучення громадськості Джош Гарріс.

Видання зазначає, що найбільше суперечок викликав гранітний обеліск, у якому розташований музей, присвячений першому темношкірому президенту США. Це споруда заввишки 69 метрів майже немає вікон.

“Не всіх вражає нове доповнення до горизонту Чикаго, а найменше президента Дональда Трампа”, – додає DW.

Трамп, давній критик Обами, порівняв музей зі сміттєвим баком і раніше називав його “катастрофою”, звинувачуючи “недбалих” будівельників.