ЗМІ: у столиці Сомалі вночі сталися перестрілки та бої

Президент Хасан Шейх Мохамуд оголосив про продовження свого терміну повноважень на один рік, який мав закінчитися 15 травня. Опозиція виступала проти.

Президент Хасан Шейх Мохамуд занурив Сомалі в нову політичну кризу, оголосивши про продовження свого терміну повноважень на один рік, який мав закінчитися 15 травня.

Про це повідомляє France24.

Опозиція та регіональні лідери виступили проти цього, їхні протести мали відбутися у столиці Могадішо сьогодні. Коли лідери опозиції прибули до міста напередодні протестів у середу, спалахнули періодичні сутички, які тривали протягом усієї ночі, повідомляють журналісти AFP та свідки в цьому районі.

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“Ми не спали всю ніч через спорадичні стрілянини”, – сказав Халімо Салад, мешканець району Хаул Вадааг у Могадішо.

Він додав, що вранці в четвер “спалахнула більш інтенсивна стрілянина”.

“Ми бачили, як федеральні урядові сили розгортають підкріплення”, – сказав він.

Поліція заявила, що проводить “масштабну операцію з безпеки” проти “важкоозброєних ополченців, які здійснили мінометні обстріли деяких районів столиці”.

Колишній прем’єр-міністр Хассан Алі Хайре заявив, що в середу на нього напали урядові сили після того, як він перемістився зі своєї бази в добре укріпленій зеленій зоні навколо аеропорту до власної міської резиденції, щоб взяти участь у протестах.

У дописі в соціальних мережах він заявив, що війська президента “здійснили тривалий та невибірковий військовий наступ з очевидною метою вбити мене”.

Джерела повідомляють, що станом на ранок четверга не було жодної інформації про жертв, а до 9:30 ранку бої вщухли, оскільки уряд та опозиція розпочали переговори.

Однак аналітик з питань безпеки на умовах анонімності підтвердив AFP, що “насильство поширилося з минулої ночі та загострилося сьогодні вранці”.

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За словами свідків, також повідомлялося про стрілянину поблизу резиденції колишнього президента Шаріфа Шейха Ахмеда, неподалік від популярного району Лідо-Біч.

Чого хоче Хасан Шейх Мохамуд

Президент намагається перевести Сомалі на систему демократичних виборів замість чинної моделі, заснованої на рішенні старійшин кланів.

Мохамуд стверджує, що отримав додатковий рік на посаді президента, коли в березні парламент ухвалив нову Конституцію країни, яка встановила рамки для проведення виборів.

Але оскільки країна глибоко розділена між ворогуючими кланами, а значна її частина перебуває під контролем ісламістського повстанського угруповання “Аш-Шабааб”, прогрес в організації виборів обмежився лише кількома окремими регіонами.

Опозиція та регіональні лідери рішуче виступили проти плану Мохамуда, розглядаючи його як спробу централізувати владу.