Тайвань нарощує арсенал протикорабельних ракет

До початку 2029 року острів планує збільшити свій арсенал потужних протикорабельних ракет до понад 1800 одиниць.

Тайвань планує до початку 2029 року збільшити свій арсенал потужних протикорабельних ракет до понад 1800 одиниць, прагнучи посилити здатність протистояти зростаючій загрозі блокади або вторгнення з боку Китаю.

Як пише Reuters, цей арсенал включатиме ракети, які можуть запускатися з літаків, кораблів і наземних мобільних установок.

Розширення ракетних сил є частиною переходу Тайваню до так званої асиметричної стратегії оборони. Її суть полягає в тому, щоб компенсувати величезну перевагу Китаю у вогневій потужності за допомогою великої кількості відносно недорогих, але ефективних засобів ураження, зокрема ракет меншої дальності та роїв морських і повітряних безпілотників.

Реклама

За словами нинішніх і колишніх тайванських військових, острів прагне створити стійкі сили, здатні пережити початковий китайський ракетно-авіаційний удар і зберегти можливість атакувати десантний флот або кораблі, що здійснюватимуть блокаду острова.

Розрахунки Reuters щодо майбутнього ракетного потенціалу Тайваню базуються на даних про торгівлю озброєннями, американських документах щодо схвалення експорту зброї, оцінках військових аналітиків і коментарях тайванських урядовців. Крім того, після того як парламент Тайваню схвалив додаткові 25 млрд доларів на закупівлю американських боєприпасів, у планах з'явилися й нові високоточні ракети, здатні уражати китайські кораблі в Тайванській протоці або війська в портах на узбережжі Китаю.

Основу протикорабельного арсеналу Тайваню становлять американські ракети Harpoon та вітчизняні Hsiung Feng. На думку експертів, велика кількість таких ракет дозволить створити в Тайванській протоці своєрідну «зону знищення», де концентрований вогонь завдаватиме нападнику значних втрат.

Тайванські військові експерти також вивчають досвід України в Чорному морі. Успішні атаки українських ракет і морських дронів на російські кораблі розглядаються як доказ того, що подібна стратегія може бути ефективною і проти можливого китайського вторгнення або морської блокади. Також наводиться приклад Ірану, який навіть після масштабних американських та ізраїльських ударів зберіг здатність атакувати судноплавство в Ормузькій протоці та інші цілі в регіоні.

Тайвань уже отримав 450 американських ракет Harpoon. Поставки ще 400 ракет за контрактом вартістю 2,4 млрд доларів розпочнуться цього року і мають завершитися до березня 2029 року. Якщо графік буде дотримано, до початку 2029 року Тайвань матиме близько 850 ракет Harpoon.

Крім того, до того часу острів матиме приблизно 1000 або більше ракет власного виробництва Hsiung Feng II та Hsiung Feng III. Таким чином, загальний арсенал протикорабельних ракет може зрости приблизно до 1850 одиниць.

Для координації цих сил 1 липня тайванські військові створять нове Командування прибережних бойових дій, яке об'єднає берегові радари, протикорабельні ракети та безпілотники в єдину систему управління.

За оцінками військових експертів, для вторгнення на Тайвань Китай мусив би задіяти величезну армаду військових кораблів і цивільних транспортних суден. Китай уже має найбільший у світі військово-морський флот і один із найбільших торговельних флотів.

Пекін, який вважає Тайвань своєю територією, ніколи не відмовлявся від можливості застосування сили для встановлення контролю над островом. Тайвань відкидає претензії Китаю на суверенітет над островом і наголошує, що його майбутнє можуть визначати лише жителі Тайваню.