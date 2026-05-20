Bloomberg: Трамп поговорить з президентом Тайваню щодо продажу зброї

Президент Тайваню заявив, що готовий до діалогу зі США.

Президент США Дональд Трамп планує провести розмову з президентом Тайваню Лай Чінте на тлі обговорення потенційного продажу американської зброї острову на суму 14 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

"Я поговорю з ним. Я говорю з усіма", – сказав президент США, відповідаючи на запитання щодо можливих контактів із тайванським лідером. Водночас конкретних термінів такої розмови він не назвав.

Адміністрація США наразі розглядає можливість схвалення великого пакета озброєнь для Тайваню, що вже викликало критику з боку Китаю.

Під час спілкування з журналістами Трамп також згадав свою нещодавню зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"У нас була чудова зустріч із президентом Сі. Ми працюватимемо над тайванським питанням", – заявив американський президент.

У Міністерстві закордонних справ Тайваню повідомили, що Лай Чінте підтримує збереження стабільності у Тайванській протоці та готовий до діалогу зі США.

  • Міністр оборони Тайваню заявив, що Тайбей "обережно оптимістично" налаштований щодо подальших поставок американської зброї, попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що нові продажі озброєнь острову ще не остаточно погоджені.
