Тайвань заявив про «обережний оптимізм» щодо нових поставок зброї зі США

Раніше в Тайбеї зросло занепокоєння щодо готовності Вашингтона підтримувати оборону острова після зустрічі Трампа з Сі.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що Тайбей «обережно оптимістично» налаштований щодо подальших поставок американської зброї, попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що нові продажі озброєнь острову ще не остаточно погоджені.

Як зазначає Reuters, після зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном минулого тижня в Тайбеї зросло занепокоєння щодо готовності Вашингтона підтримувати оборону острова. Тайвань був однією з ключових тем переговорів між США та Китаєм.

Виступаючи в парламенті, Ку нагадав, що США неодноразово заявляли про незмінність своєї політики щодо Тайваню. За його словами, продаж озброєнь залишається важливим фактором стримування для збереження стабільності в Тайванській протоці.

«Очевидно, що саме Китай постійно провокує, створює інциденти та підриває мирний і стабільний статус-кво в Тайванській протоці, а не наша країна», — сказав міністр.

Ку додав, що Тайвань продовжує переговори зі США щодо нових пакетів озброєнь і наразі зберігає «обережний оптимізм».

США зобов’язані постачати зброю Тайваню відповідно до закону про відносини з Тайванем 1979 року. У грудні адміністрація Трампа схвалила пакет військової допомоги Тайваню на 11 млрд доларів — найбільший в історії. Ще один пакет приблизно на 14 млрд доларів поки не отримав остаточного схвалення.

Додаткове занепокоєння в Тайбеї викликали слова Трампа про те, що продаж зброї Тайваню є для США «дуже хорошим козирем у переговорах».

На цьому тлі Китай продовжує військову активність поблизу острова. Китайські військові регулярно проводять навчання навколо Тайваню, а ВМС КНР у вівторок повідомили про відправлення авіаносної ударної групи до західної частини Тихого океану для тренувань.

Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет над островом і наголошує, що лише жителі Тайваню можуть вирішувати своє майбутнє.