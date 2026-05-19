Путін під час візиту до Китаю намагатиметься фіналізувати домовленості про майбутній газопровід "Сила Сибіру 2"

Російський президент Владімір Путін цими днями відвідає Пекін, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном. Його візит послідує за відвідуванням Китаю американським лідером.

Сіньхуа пише, що перед візитом Путін записав відеозвернення, в якому сказав, що відносини Росії і КНР досягнули "безпрецедентного рівня". За інформацією наближених до російського уряду джерел Bloomberg, а також співрозмовників Reuters, росіянин просуватиме фіналізацію домовленостей про проєкт газопроводу "Сила Сибіру 2", що простягатиметься до Китаю з Сибіру через Монголію.

Про побудову газопроводу Сі і Путін домовилися у вересні, коли російський лідер приїжджав до Китаю. Але згоди про ціну на газ ще немає.

"Газпром" зробив конкурентоспроможну пропозицію щодо ціноутворення на газ, проте китайська сторона не виявила готовності рухати проєкт уперед, повідомило Bloomberg близьке до цієї компанії джерело.

Співрозмовник Reuters сказав, що Китай міг би погодити з Росією широку угоду, яка б охоплювала щорічні обсяги поставок, гнучкість постачання і сезонність, залишаючи при цьому питання ціноутворення відкритим. Переговори щодо ціни можуть тривати роками.

Кремль має надію, що криза на енергоринках, спричинена війною на Близькому Сході, змусить Китай стати гнучкішим у перемовинах про контрактні ціни на газ для запланованого газопроводу. Пекін висловлював зацікавленість у прискоренні перемовин про проєкт, але помітного прогресу немає, заявило одне з російських джерел Bloomberg.

Проєкт газопроводу "наразі на порядку денному, і ми налаштовані на його серйозне обговорення", – заявив журналістам у понеділок помічник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Росія залежна від торгівлі з Китаєм, аби послабити вплив західних санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну. Війна президента США Дональда Трампа з Іраном може дати Москві можливість відновити баланс у цих відносинах, оскільки Пекін прагне зміцнити свою енергетичну безпеку на тлі перебоїв, викликаних закриттям Ормузької протоки.