Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
США запровадили нові санкції проти чиновників та військових лідерів Куби

Адміністрація Трампа наполягає на зміні режиму в країні.

Гавана, Куба, 2 грудня 2025 року
Фото: З відкритих джерел

Уряд США запровадив санкції проти дев'яти кубинських чиновників, включаючи міністра зв'язку країни та кількох військових лідерів, а також проти директорату розвідки

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерство фінансів США.

 Адміністрація Трампа посилює тиск на комуністичний уряд Куби, включаючи зусилля щодо обмеження потоку нафти з Венесуели та Мексики на острів.

В Білому Домі назвали нинішній комуністичний уряд Куби корумпованим та некомпетентним і наполягають на зміні режиму.

 Дональд Трамп фактично запровадив блокаду, погрожуючи санкціями країнам, що постачають паливо Кубі, перебоями з електропостачанням та завдаванням ударів по їх економіці.

  • США можуть провести операцію проти Рауля Кастро, подібну до захоплення Мадуро. У Вашингтоні вирішили, що настав час для ескалації ситуації щодо Куби.
