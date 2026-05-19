США запровадили нові санкції проти чиновників та військових лідерів Куби

Уряд США запровадив санкції проти дев'яти кубинських чиновників, включаючи міністра зв'язку країни та кількох військових лідерів, а також проти директорату розвідки
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерство фінансів США.
Адміністрація Трампа посилює тиск на комуністичний уряд Куби, включаючи зусилля щодо обмеження потоку нафти з Венесуели та Мексики на острів.
В Білому Домі назвали нинішній комуністичний уряд Куби корумпованим та некомпетентним і наполягають на зміні режиму.
Дональд Трамп фактично запровадив блокаду, погрожуючи санкціями країнам, що постачають паливо Кубі, перебоями з електропостачанням та завдаванням ударів по їх економіці.
- США можуть провести операцію проти Рауля Кастро, подібну до захоплення Мадуро. У Вашингтоні вирішили, що настав час для ескалації ситуації щодо Куби.