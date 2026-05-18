СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСвіт

У Польщі ремонтуватимуть двигуни до американських танків Abrams

Відповідну угоду підписали керівництво польського WZL-1 й американської компанії Honeywell. 

У Польщі ремонтуватимуть двигуни до американських танків Abrams
Танк Abrams, ілюстративне фото
Фото: defense.gov

У Польщі на військово-ремонтному заводі в місті Демблін ремонтуватимуть двигуни до американських танків Abrams.

Відповідну угоду за участю прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска і віцепрем’єра-міністра національної оборони РП Владислава Косіняка-Камиша підписали керівництво польського WZL-1 й американської компанії Honeywell, передає Укрінформ

"366 танків типу Abrams - це інвестиція, вигідна з точки зору безпеки Польщі, вигідна для американської промисловості, вона має велике значення для безпеки всього континенту", - сказав із цього приводу Туск.

Він зазначив, що вартість цієї інвестиції становить 300 мільйонів злотих (приблизно 70 млн євро).

"Якби не рішення, які ми сьогодні реалізуємо цими підписами, то технічний огляд і ремонт двигунів мали б проводитися у Сполучених Штатах", - додав голова польського уряду.

За даними Міноборони Польщі, це буде третій у світі і єдиний в Європі центр, який матиме змогу ремонтувати двигуни AGT1500 до танків Abrams. Угода передбачає створення відповідної технічної інфраструктури, підготовку персоналу та накопичення запасів запасних частин для ремонту цих двигунів.

Відомо, що загалом Польща має отримати 366 танків Abrams, з яких 250 - у сучасній версії M1A2 SEPv3 та 116 - у старішій версії M1A1. Постачання Abrams у старішій версії вже завершено. Це дозволило швидко компенсувати частину втрат після передачі понад 300 польських танків Т-72, PT-91 Збройним Силам України. Постачання танків Abrams M1A2 SEPv3 у сучасній версії все ще триває.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies