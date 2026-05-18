У Польщі ремонтуватимуть двигуни до американських танків Abrams

У Польщі на військово-ремонтному заводі в місті Демблін ремонтуватимуть двигуни до американських танків Abrams.

Відповідну угоду за участю прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска і віцепрем’єра-міністра національної оборони РП Владислава Косіняка-Камиша підписали керівництво польського WZL-1 й американської компанії Honeywell, передає Укрінформ.

"366 танків типу Abrams - це інвестиція, вигідна з точки зору безпеки Польщі, вигідна для американської промисловості, вона має велике значення для безпеки всього континенту", - сказав із цього приводу Туск.

Він зазначив, що вартість цієї інвестиції становить 300 мільйонів злотих (приблизно 70 млн євро).

"Якби не рішення, які ми сьогодні реалізуємо цими підписами, то технічний огляд і ремонт двигунів мали б проводитися у Сполучених Штатах", - додав голова польського уряду.

За даними Міноборони Польщі, це буде третій у світі і єдиний в Європі центр, який матиме змогу ремонтувати двигуни AGT1500 до танків Abrams. Угода передбачає створення відповідної технічної інфраструктури, підготовку персоналу та накопичення запасів запасних частин для ремонту цих двигунів.

Відомо, що загалом Польща має отримати 366 танків Abrams, з яких 250 - у сучасній версії M1A2 SEPv3 та 116 - у старішій версії M1A1. Постачання Abrams у старішій версії вже завершено. Це дозволило швидко компенсувати частину втрат після передачі понад 300 польських танків Т-72, PT-91 Збройним Силам України. Постачання танків Abrams M1A2 SEPv3 у сучасній версії все ще триває.