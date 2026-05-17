Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ГоловнаСвіт

ЗМІ: лист Пентагону про скасування дислокації військ у Польщі “заблукав” у пошті начальника Генштабу Кукули

Міністерство оборони та військовослужбовці Польщі дізналися про зміну планів найважливішого союзника країни через ЗМІ. 

ЗМІ: лист Пентагону про скасування дислокації військ у Польщі “заблукав” у пошті начальника Генштабу Кукули
Начальник Генерального штабу польських Збройних сил Веслав Кукула
Фото: EPA/UPG

CША надіслали Польщі інформацію про скасування перекидання 4 тисяч військових до країни ще на початку тижня, але лист “заблукав” у пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил, генерала Веслава Кукули.

Про це повідомляє Politico.

Польських військових поінформували про крок Пентагону минулого понеділка 11 травня, повідомляють три джерела з найближчого оточення Кукули.

“Але повідомлення застрягло в секретному електронному листі генерала Кукули”, – зазначає видання. 

Унаслідок керівництво Міністерства оборони та військовослужбовці Польщі дізналися про зміну планів найважливішого союзника країни через ЗМІ. Першим про це написало видання Army Times.

Згодом військові представники США підтвердили зміну планів щодо розгортання військ у Польщі, хоча й не розкрили причини цього рішення.

Пентагон відтоді захищав цей крок, називаючи його частиною ретельно продуманого процесу. 

“Рішення про виведення військ прийнято унаслідок комплексного, багаторівневого процесу, який враховує думки ключових лідерів (американських військових у Європі) та у всьому ланцюгу командування. Це не було несподіваним рішенням, прийнятим в останню хвилину”, – сказав виконувач обов’язків прессекретаря Пентагону Джоел Вальдес. 

У середу ввечері віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш запевнив громадськість, що цей крок США не означає скорочення чисельності американських військ у Польщі.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies