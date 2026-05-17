ЗМІ: лист Пентагону про скасування дислокації військ у Польщі “заблукав” у пошті начальника Генштабу Кукули

Міністерство оборони та військовослужбовці Польщі дізналися про зміну планів найважливішого союзника країни через ЗМІ.

CША надіслали Польщі інформацію про скасування перекидання 4 тисяч військових до країни ще на початку тижня, але лист “заблукав” у пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил, генерала Веслава Кукули.

Про це повідомляє Politico.

Польських військових поінформували про крок Пентагону минулого понеділка 11 травня, повідомляють три джерела з найближчого оточення Кукули.

“Але повідомлення застрягло в секретному електронному листі генерала Кукули”, – зазначає видання.

Унаслідок керівництво Міністерства оборони та військовослужбовці Польщі дізналися про зміну планів найважливішого союзника країни через ЗМІ. Першим про це написало видання Army Times.

Згодом військові представники США підтвердили зміну планів щодо розгортання військ у Польщі, хоча й не розкрили причини цього рішення.

Пентагон відтоді захищав цей крок, називаючи його частиною ретельно продуманого процесу.

“Рішення про виведення військ прийнято унаслідок комплексного, багаторівневого процесу, який враховує думки ключових лідерів (американських військових у Європі) та у всьому ланцюгу командування. Це не було несподіваним рішенням, прийнятим в останню хвилину”, – сказав виконувач обов’язків прессекретаря Пентагону Джоел Вальдес.

У середу ввечері віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш запевнив громадськість, що цей крок США не означає скорочення чисельності американських військ у Польщі.