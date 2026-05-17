Перша перевірка відкинула радикальні причини наїзду на людей в італійській Модені

Перший аналіз техніки, вилученої у підозрюваного в наїзді на людей у італійському місті Модена, не виявив жодних доказів, що свідчать про радикалізацію чи зв'язки з джихадистськими угрупованнями.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Зараз переважає гіпотеза, що дії були пов'язані з психічними розладами, від яких страждає чоловік і від яких він лікувався. Розслідування триває.

Учора Салім ель Кудрі за кермом Citroen C3 виїхав на тротуар і збив щонайменше вісьмох людей у центрі Модени.

Чоловіка, який тікав, зупинили перехожі. Одного з них водій поранив ножем. Згодом поліція затримала нападника. Серед постраждалих четверо перебувають у тяжкому стані, двох людей гелікоптером доправили до лікарні в Болоньї.