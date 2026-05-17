Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців
ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в ДР Конго та Уганді

Зараз відомо про понад 300 можливих випадків захворювання та 88 смертей.

Фото: EPA/UPG

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив спалах хвороби Ебола у Демократичній Республіці Конго та сусідній Уганді надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що спалах не відповідає критеріям пандемічної надзвичайної ситуації, такої як пандемія Covid-19, і рекомендувала не закривати міжнародні кордони.

У ВООЗ повідомили, що лабораторно підтверджений випадок також був зареєстрований у столиці Конго Кіншасі, яка розташована приблизно за 1000 кілометрів від епіцентру спалаху в Ітурі – східній провінції ДК Конго. Це свідчить, що хвороба може поширитися і далі. Відомо, що пацієнт відвідував Ітурі. 

Інші ймовірні випадки також були зареєстровані в провінції Північне Ківу, яка є однією з найбільш густонаселених провінцій Конго та межує з Ітурі.

Ебола дуже заразна і може передаватися через біологічні рідини, такі як блювота, кров або сперма. Захворювання, яке вона викликає, рідкісне, але важке та часто смертельне.

Органи охорони здоров'я стверджують, що нинішній спалах, вперше підтверджений у п'ятницю, спричинений вірусом Бундібудьйо, рідкісним варіантом хвороби Ебола, проти якого немає схвалених методів лікування чи вакцин. Хоча в Конго та Уганді сталося понад 20 спалахів Еболи, це лише третій випадок виявлення вірусу Бундібудьйо.

