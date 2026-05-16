Президент Латвії доручив опозиційному політику сформувати уряд

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс розпорядився сформувати новий уряду.

Відповідний указ він підписав 16 травня, ідеться дописі президента на платформі Х.

Доручення отримав опозиційний політик Андріс Кулбергс.

Delfi пише, що напередодні президент проводив інтенсивні переговори з усіма парламентськими фракціями. За підсумками дводенних перемовин Рінкевичс заявив, що є можливість створити дієздатний уряд ще до парламентських виборів під час роботи 14-го Сейму.

Кулбергс має сформувати уряд, який має бути затверджений Сеймом.

До 25 травня повинні визначитися зі складом коаліції, розподілом сфер відповідальності між партіями та урядовою декларацією.