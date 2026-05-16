У Таїланді унаслідок аварії за участі потяга загинули мінімум восьмеро людей

Щонайменше вісім людей загинули та ще 25 отримали поранення після зіткнення поїзда, яке спричинило пожежу, що охопила громадський автобус у Бангкоку в суботу.

Про це пише Reuters.

За даними влади, на місце були направлені пожежники та рятувальні служби після того, як полум’я охопило автобус і транспортні засоби поруч. У ДТП були задіяні поїзд, автобус, автомобілі та мотоцикли.

Чиновники розповіли, що рятувальні команди витягували постраждалих із понівечених транспортних засобів, тоді як пожежники намагалися локалізувати вогонь за допомогою водяних шлангів.

Наразі пожежу вдалося взяти під контроль. Рятувальники охолоджують територію, випускають газ і продовжують пошук постраждалих. Причини аварії розслідуються.