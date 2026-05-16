Ірак експортував 10 мільйонів барелів нафти через Ормузьку протоку у квітні

Наразі Ірак видобуває 1,4 мільйона барелів нафти на добу.

Іракські робітники нафтової промисловості, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ірак у квітні експортував через Ормузьку протоку 10 мільйонів барелів нафти. Це значно менше, до початку війни з Іраном. Тоді експортували приблизно 93 мільйони барелів на місяць.

Як пише Reuters, про це заявив у суботу новий міністр нафти країни Басім Мохаммед.

«Експорт через Ормузьку протоку низький і залежить від прибуття нафтових танкерів, які не заходять через страхові ризики», – сказав він.

Наразі Ірак видобуває 1,4 мільйона барелів нафти на добу.

Експорт іракської нафти через трубопровід Кіркук–Джейхан відновився у березні після того, як Багдад і уряд Курдистанського регіону домовилися про перезапуск поставок.

«Ми експортуємо 200 тисяч барелів через турецький порт Джейхан і маємо план збільшити цей обсяг до 500 тисяч», – сказав Мохаммед.

Багдад також веде переговори з Анкарою щодо нової угоди про співпрацю, яка охоплюватиме проєкти у сфері видобутку та переробки нафти, розширюючи попередню угоду, що стосувалася лише експорту сирої нафти, повідомив міністр.

За його словами, Ірак також веде переговори з американськими компаніями, серед яких Chevron, ExxonMobil і Halliburton, щодо розвитку нафтових і газових проєктів. Він закликав компанії якнайшвидше підписати контракти, щоб забезпечити значні доходи для Іраку.

Міністр зазначив, що Ірак планує взаємодіяти з ОПЕК для збільшення виробничих та експортних потужностей країни. За його словами, Багдад прагне досягти видобувної спроможності на рівні 5 мільйонів барелів на добу.

