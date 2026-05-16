FT: НАТО тиснутиме на європейських виробників зброї, щоб вони збільшили інвестиції та виробництво

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня закликатиме європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво. Так Альянс прагне посилити військові можливості Європи та задовольнити вимоги президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, Рютте зустрінеться у Брюсселі з керівниками провідних європейських оборонних концернів, щоб закликати їх діяти швидше та підготувати ґрунт для ключових заяв на щорічному саміті НАТО в Анкарі у липні. Напередодні зустрічі компанії попросили надати інформацію про великі інвестиційні плани та можливості збільшення виробництва, особливо у сферах протиповітряної оборони та далекобійних ракет.

Рютте регулярно проводить зустрічі з керівниками оборонної промисловості Європи, однак зібрання великої кількості компаній одночасно є незвичним кроком, зазначають джерела в галузі. Це також свідчить про терміновість, із якою НАТО хоче продемонструвати розширення оборонного виробництва на саміті лідерів у Туреччині.

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь представники найбільших європейських оборонних компаній, зокрема Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA та Leonardo. Наразі вони ніяк це не коментують.

На торішньому саміті НАТО в Гаазі члени Альянсу погодилися з вимогою Трампа підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Акцент на оборонних контрактах під час саміту в Анкарі має продемонструвати наслідки цього рішення та дозволити Трампу приписати собі заслугу за зміни, кажуть чиновники.

«Йдеться про те, щоб збільшення оборонних витрат виглядало більш реальним», – сказав один із посадовців.

Рютте хоче, щоб європейські оборонні компанії швидко інвестували у виробництво, не чекаючи значних нових державних замовлень.

Останніми роками між європейськими оборонними компаніями та міністерствами оборони виникали суперечки щодо причин недостатніх виробничих потужностей у Європі. Компанії звинувачували уряди в тому, що ті не укладають достатньо довгострокових контрактів, тоді як держави вважали, що промисловість занадто повільно нарощує виробництво. Попри ці розбіжності, Рютте також хоче почути від компаній, які саме бар’єри заважають збільшити виробництво відповідно до потреб НАТО, повідомили два джерела в галузі.

Хоча європейські компанії вже працюють над ліквідацією дефіциту боєприпасів, доступ до далекобійних ракет нині є однією з головних проблем для європейських столиць.

Берлін намагається придбати американські крилаті ракети Tomahawk для посилення захисту від Росії. Одночасно Європа тисне на свої компанії, щоб вони пришвидшили створення альтернативних систем.

На початку травня Пентагон оголосив про плани вивести 5 тисяч військових із Німеччини на тлі конфлікту між Трампом і канцлером Фрідріхом Мерцом через війну з Іраном. Цей конфлікт також призвів до того, що США витратили «роки» запасів критично важливих боєприпасів.

За словами співрозмовників FT, обидві події стали новим «тривожним сигналом» для європейців щодо необхідності терміново нарощувати власні виробничі потужності та військові можливості.

Якщо європейські союзники по НАТО досягнуть цілі витрачати 5% ВВП на оборону, це означатиме збільшення сукупних щорічних оборонних витрат на $1 трлн у 2035 році порівняно з 2024 роком.

У НАТО заявляють, що хочуть досягти масштабних угод у ключових сферах, де європейські армії найбільше залежать від США: протиповітряна оборона, далекобійні ракети, розвідка та системи спостереження, зокрема космічні супутники.

Деякі компанії наступного тижня представлять плани щодо будівництва нових заводів і найму персоналу, забезпечення критично важливої сировини та зміцнення ланцюгів постачання. Один зі співрозмовників додав, що також обговорюватиметься скорочення залежності від китайських і тайванських компонентів.