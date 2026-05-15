Міністерство юстиції США заявляє, що пов'язані з Іраном бойовики планували напади в США та Європі

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на Міністерство юстиції США.

США звинуватили громадянина Іраку в участі в терористичних атаках на американські об'єкти, включаючи запланований вибух у синагозі в Нью-Йорку та європейських офісах двох американських банків.

Його підозрюють у змові з метою підтримки угруповання "Катаїб Хізбалла", яке, за словами США, тісно пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, і обидві організації визнані терористичними.

За словами федеральних прокурорів, обвинувачений був причетний до «планування, виконання та сприяння» щонайменше 18 терористичних атак у Європі та двох у Канаді. З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану аль-Сааді «керував та закликав інших атакувати інтереси США та Ізраїлю, зокрема вбиваючи американців та євреїв у відповідь», – заявили США.