Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які їхали на авто.

Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліцейського втік у лісосмугу.

Про це повідомив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. Люди не постраждали.

Фото: Іван Вигівський у Facebook

"На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно - стрільця ліквідовано", - зазначив Вигівський.

Фото: Іван Вигівський у Facebook