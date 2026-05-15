Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліцейського втік у лісосмугу.
Про це повідомив очільник Національної поліції Іван Вигівський.
Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. Люди не постраждали.
"На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно - стрільця ліквідовано", - зазначив Вигівський.
- У селі Терлівка Летичівської громади Хмельниччини під час перевірки документів чоловік здійснив збройний напад на працівників поліції. Внаслідок стрілянини один поліцейський загинув, ще один отримав поранення.