Президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі і посилити Чернігівсько-Київський напрямок.

Про це глава держави повідомив у зверненні.

"Пішла зараз більша активність росіян – я маю на увазі, у розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн у НАТО, які поруч із Білоруссю. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців", – заявив Президент.

Глава держави доручив Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі, який розглянуть та затвердять на Ставці.

Силам оборони доручено посилити Чернігівсько-Київський напрямок. Західні партнери також поінформовані щодо ситуації.

Також глава держави підкреслив, що в України є російські документи, у яких вказуються цілі для ударів РФ по Києву та інших містах, зокрема по політичних та військових об’єктах.

"Давно вони виношують цей план – зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо.Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо", – зазначає Президент.