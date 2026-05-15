У соціальних мережах фіксується хвиля маніпулятивних та клікбейтних публікацій, пов’язаних із загиблими унаслідок російського ракетного удару в Києві, повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у таких дописах під виглядом світлин загиблих поширюються зображення неіснуючих людей, створені за допомогою штучного інтелекту. Основна мета подібного контенту – штучне підвищення охоплень та отримання реакцій користувачів у соцмережах.

У відомстві наголошують, що йдеться про прояв цинічної маніпуляції, коли людська трагедія використовується для інтернет-заробітку та привернення уваги авдиторії. Автори таких зображень свідомо користуються емоціями користувачів та порушують базові моральні норми.

У ЦПД закликають дотримуватися інформаційної гігієни, не взаємодіяти з подібними дописами та перевіряти джерела інформації.

"Центр також фіксував схожу кампанію у соцмережах з фейковими фото нібито жертв теракту в Києві, який трапився 18 квітня цього року", – додають у відомстві.