Також ворог не припиняє спробу прорватися на Костянтинівському напрямку – 15 атак з початку доби.

Від початку доби на фронті зафіксовано 80 боєзіткнень. Ворог здійснив спробу штурму у бік Антонівського моста.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Іскрисківщина, Будки, Волфине, Кореньок, Сопич, Прогрес, Уланове, Шалигине, Бачівськ та Бунячине.

В Чернігівській області постраждали Заріччя та Лісківщина. Також зазнали авіаударів Вільна Слобода на Сумщині та Карповичі на Чернігівщині.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману, Синельникового та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію в бік Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку противник сім разів атакував в бік Ставків, Новосергіївки, Дружелюбівки, Зарічного, Лиману, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки. Атака триває.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Миколайпілля, Степанівка, Новопавлівка, Софіївка, Торецьке та Вільне. Одна з цих спроб просуватися іще триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Філія. Дві з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Прилук, Злагоди, Добропілля, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Чарівного та Гуляйпільського. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог атакував в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.