За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ заявила про затримання п’ятьох паліїв на Черкащині. Їх підозрюють у роботі на ворога

Зокрема йдеться про підпали банківських відділень. 

СБУ заявила про затримання п’ятьох паліїв на Черкащині. Їх підозрюють у роботі на ворога
Фото: З відкритих джерел

Правоохоронці затримали п’ятьох жителів Черкаської області, яких підозрюють у підпалах банківських відділень і цивільного автомобіля на замовлення РФ, повідомляє СБУ. 

За даними слідства, фігурантам від 18 до 21 року. Правоохоронці стверджують, що російські спецслужби завербували їх через Telegram-канали для знайомств, використовуючи фейкові жіночі акаунти.

Слідство вважає, що після тривалого спілкування молодикам телефонували люди, які представлялися українськими правоохоронцями. Вони заявляли, що їхні «співрозмовниці» нібито працюють на російські спецслужби, а самих хлопців переконували взяти участь у «спецоперації» з викриття інших агентів РФ.

За версією СБУ, підозрювані мали вночі підпалити банківські установи та автомобілі, у яких нібито перебували «зрадники». У Черкасах вони намагалися підпалити чотири банківські відділення та цивільний автомобіль.

Підозрюваних затримали після підпалів. Під час обшуків у них вилучили телефони, які, за даними слідства, містять докази контактів із російськими кураторами.

Трьом затриманим вже повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Щодо ще двох фігурантів вирішують питання про оголошення підозри.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies