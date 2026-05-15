Правоохоронці затримали п’ятьох жителів Черкаської області, яких підозрюють у підпалах банківських відділень і цивільного автомобіля на замовлення РФ, повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігурантам від 18 до 21 року. Правоохоронці стверджують, що російські спецслужби завербували їх через Telegram-канали для знайомств, використовуючи фейкові жіночі акаунти.

Слідство вважає, що після тривалого спілкування молодикам телефонували люди, які представлялися українськими правоохоронцями. Вони заявляли, що їхні «співрозмовниці» нібито працюють на російські спецслужби, а самих хлопців переконували взяти участь у «спецоперації» з викриття інших агентів РФ.

За версією СБУ, підозрювані мали вночі підпалити банківські установи та автомобілі, у яких нібито перебували «зрадники». У Черкасах вони намагалися підпалити чотири банківські відділення та цивільний автомобіль.

Підозрюваних затримали після підпалів. Під час обшуків у них вилучили телефони, які, за даними слідства, містять докази контактів із російськими кураторами.

Трьом затриманим вже повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Щодо ще двох фігурантів вирішують питання про оголошення підозри.