Росіяни вдарили по Дніпровському районі Херсона, є постраждалі

Армія окупантів вдарила по місту дронами.

Опівдні російські окупанти вчергове атакували з безпілотника Дніпровський район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через ворожий удар 75-річна жінка дістала вибухову травму та контузію.

Постраждалій надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Близько 12:50 через російську дронову атаку у Дніпровському районі обласного центру постраждав чоловік.

До лікарні доставили 54-річного херсонця. Попередньо, він дістав мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.