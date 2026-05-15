Росіяни вдарили по Дніпровському районі Херсона, є постраждалі

Опівдні російські окупанти вчергове атакували з безпілотника Дніпровський район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Через ворожий удар 75-річна жінка дістала вибухову травму та контузію.
Постраждалій надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Близько 12:50 через російську дронову атаку у Дніпровському районі обласного центру постраждав чоловік.
До лікарні доставили 54-річного херсонця. Попередньо, він дістав мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.
- 13 травня росіяни атакували з дрона маршрутку у центральній частині Херсона. Було поранено сімох людей: пасажири і водій. Зокрема, до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 57-річну жінку та 65-річного чоловіка.