У шести областях є знеструмлення через обстріли

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго'

Станом на ранок 15 травня унаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Одеській та Хмельницькій областях. 

Як розповіли в Укренерго, скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. 

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 15 травня, станом на 09:30, його рівень був на 3,2% нижчим, ніж вчора. Причиною є ясна погода  у більшості регіонів України, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. 

Вчора, 14 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж перед цим.  В Укренерго кажуть, що, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. У вечірні години просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому необхідно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу (обленерго).

