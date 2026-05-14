Більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус «безвісти зниклий» чи перебуває в полоні.

Уряд спростив правила для сімей полонених та зниклих безвісти.

Про це повідомили у Мінцифри.

« Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок», розповіли у міністерстві.

Для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він:

має статус «безвісти зниклий»;

перебуває в полоні.

У такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу.