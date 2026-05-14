Уряд спростив правила для сімей полонених та зниклих безвісти.
« Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок», розповіли у міністерстві.
Для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він:
- має статус «безвісти зниклий»;
- перебуває в полоні.
У такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу.
- Для родин зниклих безвісти військовослужбовців оновлено перелік документів, необхідних для видачі посвідчень, які дають право на пільги.