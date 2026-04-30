​Для сімей зниклих безвісти захисників оновили процедуру видачі посвідчень на пільги

Фото: Lb.ua

Для родин зниклих безвісти військовослужбовців оновлено перелік документів, необхідних для видачі посвідчень, які дають право на пільги. 

Про це повідомляє Міністерство оборони

Зміни до Порядку видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, підтримав Кабінет міністрів. 

Відтепер чітко закріплено, що за наявності рішення суду про оголошення особи померлою чи встановлення факту загибелі постанова ВЛК не потрібна, навіть якщо раніше людина мала статус зниклої безвісти. Вимоги щодо надання витягів з наказів (або копій) та документів про причини та обставини смерті залишаються.

Постанова уточнює перелік документів, які є підставою для видачі посвідчення.

  • По-перше: закріплюється можливість використання рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим чи встановлення юридичного факту його загибелі як повноцінної підстави для отримання такого посвідчення.
  • По-друге: розширено винятки щодо необхідності надання постанови ВЛК у випадках, коли судом вже встановлено факт загибелі або військовослужбовця оголошено померлим.

До змін родина мала надати такі документи для оформлення посвідчення: 

  • витяг із наказу про виключення військовослужбовця із списків особового складу або копію такого наказу;
  • свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання безвісно відсутнім;
  • документ про причини та обставини смерті, який підтверджує, що вона не була наслідком вчинення ним кримінального чи адміністративного правопорушення, перебування у стані сп’яніння або навмисного самоушкодження;
  • постанову ВЛК, крім випадків, коли військовослужбовець зник безвісти.

"Через це могли виникати проблеми, коли людина довгий час вважалася зниклою безвісти, сім’я зверталася до суду і отримувала рішення про оголошення особи померлою або встановлення юридичного факту загибелі. Після цього формально статус був вже не «зниклий безвісти», тому для оформлення посвідчення від родини могли вимагати постанову ВЛК. Хоча її фізично могло не бути або отримати її було складно", - зазначили в Міноборони. 

