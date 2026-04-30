ЦПД: Росія поширює фейк про нібито спалах епідемії ящура у Житомирській області

Стверджується, що українська влада приховує епідемію, дітей госпіталізують з "отруєннями", а заражене м’ясо та молоко потрапляють на полиці магазинів. 

Фото: З відкритих джерел

Росія поширює фейк про нібито спалах епідемії ящура у Житомирській області на базі державного підприємства “Рихальське”. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Насправді ця інформація та згадані події не відповідають дійсності. Загибель великої рогатої худоби сталася через неналежні умови утримання та голод, а не через інфекційні захворювання”, – підкреслили у ЦПД.

Спеціалізована екологічна прокуратура вже проводить розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. 

Зазначається, що Україна офіційно підтримує статус вільної від ящура країни без проведення вакцинації.  Водночас саме у Росії наразі спостерігаються ознаки підвищеного ризику поширення ящура. Вигадуючи фейки про Україну, кремль намагається відвернути увагу від власних епідеміологічних ризиків.

  • Мета вкиду – провокація паніки серед населення, дискредитація державних контролюючих органів та удар по експортному потенціалу української аграрної продукції.
﻿
