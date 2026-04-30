Суспільство / Освіта

В.о. ректора КНУ став Валерій Копійка. Він оновив склад проректорів

Контракт із попереднім керівником Володимиром Бугровим завершився учора. 

В.о. ректора КНУ став Валерій Копійка. Він оновив склад проректорів
Представлення Валерія Копійки (праворуч) колективу
Фото: КНУ

В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка став Валерій Копійка, який очолював Навчально-науковий інститут міжнародних відносин. Про це повідомили в пресслужбі КНУ.

Доктора політичних наук, професора Валерія Копійку 30 квітня представили колективу заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Він висловив упевненість, що управлінський досвід Копійки дозволить організувати процеси належним чином і пройти період до виборів повноцінного ректора в межах закону. 

Копійка головним завданням назвав проведення максимально прозорих і об'єктивних виборів із залученням всієї університетської спільноти – викладачів, працівників і студентів. 

"Наше завдання – не зупинити жоден із процесів, які вже відбуваються в Університеті. Ми маємо зберегти існуючі структури, за можливості їх посилити та забезпечити безперервність роботи", – сказав він. 

Копійка провів кадрові зміни в управлінській команді. Першим проректором він призначив доктора юридичних наук, професора кафедри кримінального процесу та криміналістики Миколу Погорецького. До складу проректорів увійшли: Оксана Жилінська – докторка економічних наук, професорка кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності; Андрій Гожик – кандидат геологічних наук, доцент, який у 2021–2026 роках обіймав посаду проректора; Вадим Попко – доктор юридичних наук, професор кафедри порівняльного і європейського права; Олександр Рожко – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів.

Валерій Копійка з 2009 року очолював ІМВ. Загалом у КНУ працює з 1990-го року. 

Контекст

29 квітня завершився контракт із ректором Володимиром Бугровим, який до вступу на посаду після перемоги на конкурсі 2021-го року був проректором. 

Бугров має намір балотуватися на виборах, що відбудуться в травні. Він сказав, що закон дозволяє йому це зробити. Закон не забороняє брати участь в виборах особам, визнаним винними в правопорушенні, пов'язаному з корупцією – на відміну від тих, хто отримав вирок за корупційне правопорушення.

За день до спливання терміну контракту Бугров був визнаний винним у недекларуванні користування автомобілем сина. Він заперечував, що використовував цю машину протягом періоду, що зобов'язує до декларування. 

