Контракт МОН з ректором Бугровим завершиться завтра, після цього визначать в.о.

Міністерство поки не може сказати, чи вплине рішення суду на можливість Бугрова брати участь у виборах ректора.

“Співпраця Міністерства освіти і науки України з Володимиром Бугровим завершується у зв’язку із закінченням строку дії контракту — завтра останній день його дії. Станом на зараз Міністерство не отримало повного тексту судового рішення, тому не готове коментувати наявність чи відсутність правових підстав, які можуть обмежувати участь у виборах ректора, запланованих на цей рік. Після припинення повноважень ректора буде визначена особа, на яку покладуть виконання таких обовʼязків”, – повідомили в пресслужбі МОН.

Бугров, окрім як обов'язків ректора, є професором кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Контекст

Київський апеляційний суд відхилив скаргу Володимира Бугрова на рішення Шевченківського райсуду, яким його визнали винним у недекларуванні користування автомобілем його сина – Volkswagen 2015 року. Бугров заперечував користування цим авто протягом часу, що зобов'язує внесення до декларації, і казав, що має власну і службову машини.

НАЗК видало довідку про можливе адміністративне правопорушення ректора у грудні. У довідці агентства фігурувала сума близько 890 000 гривень – це поповнення банківської картки і незадеклароване авто. Бугров у розмові з LB казав, що вартість машини взяли за експертною довідкою без огляду і вказали дорожчою, ніж вона була насправді. Бугров називав довідку НАЗК безпідставною, "лише з метою зняти з посади" і не допустити до виборів ректора, що відбудуться цього року. За законом Володимир Бугров має право балотуватися ще раз.

Також він додав, що за законом треба декларувати машину, користування якою перевищує 183 дні. Він стверджує, що цією машиною такий час не користувався.

НАЗК у довідці послалося на те, що це авто, яке належить сину ректора, заправляли і обслуговували коштом Бугрова.

"НАЗК посилається на інформацію від мережі АЗС про паливний гаманець, з якого начебто заправили авто сина, як доказ, що я користувався ним. Хоча там немає фіксації, який саме автомобіль заправляли. Те саме з парковкою – немає прив’язки до конкретної машини. Та як аргумент використали фотографію в авто сина 2025 року із системи «Безпечне місто», щоб довести начебто моє використання цього авто сина у 2023-му. Я вважаю такі докази недоброчесними", – казав він.

Також він сказав, що не приховував нерухомості. До НАЗК увагу на нерухомість ректора звернули журналісти "Слідство. інфо".

16 березня Шевченківський районний суд Києва визнав посадовця винним за ч.4 ст.172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю – подання завідомо недостовірних відомостей у декларації) і застосував штраф у 17 000 гривень – мінімальний з передбачених статтею. При цьому провадження про невнесення ним і дружиною гонорару до декларацій закрили у зв’язку з відсутністю адміністративного правопорушення.

