Рада прийняла за основу оновлення та системний перегляд цивільного права України

Таким чином нардепи прагнуть забезпечити дерадянізацію законодавства.

Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 28 квітня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України.

“За” проголосували 254 народні депутати.

Згідно із законопроєктом, приватне право України регулюватиметься дев’ятьма книгами, що охоплюють особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини, забезпечуючи дерадянізацію законодавства.

Як зазначає пресслужба парламенту, оновлення Цивільного кодексу – важливий етап правової модернізації України.

Що саме передбачає нова редакція Цивільного кодексу України читайте в матеріалі LB “Сім'я під наглядом держави: що насправді змінює новий Цивільний кодекс”.

Нагадаємо, 21 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №14056 і №14057, які пропонують нову редакцію перших двох книг Цивільного Кодексу України. Авторами проєктів стали майже 200 нардепів з різних фракцій та груп, а пропоновані зміни «модернізують загальні положення та систему особистих прав, наближаючи цивільне право до європейських стандартів” – так депутати зазначили у пояснювальній записці.

Один з авторів, спікер ВР Руслан Стефанчук пояснив: оновлення Цивільного кодексу мають стати «справжнім «супермаркетом» правових можливостей для кожного українця. Однак з-поміж цього «супермаркету» – нові норми, які можуть суттєво обмежити роботу журналістів. Докладніше читайте в матеріалі LB “Новий Цивільний кодекс: спроба наступу на свободу слова”.

Також критики зазнало положення дозволити в окремих випадках шлюб із 14 років. Згодом це вирішили виключити

﻿
