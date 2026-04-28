Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці затримали підозрюваних у підготовці замаху на генерал-майора Сил оборони

Обох кілерів затримали на етапі підготовки до замаху.

Українські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці замаху на генерал-майора Сил оборони.

«Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали замовне вбивство Героя України – генерал-майора Сил оборони нашої держави. За результатами спільних дій на Житомирщині затримано двох агентів рф, які готували ліквідацію українського воїна», – йдеться у повідомленні пресслужбі СБУ. 

З’ясували, що фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і «погодили» з російськими спецслужбістами план вбивства. Далі вони чекали від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.

Правоохоронці спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху.

Замовлення ворога виконували завербовані ворогом двоє наркозалежних з Коростишева. У поле зору росіян вони потрапили через Телеграм-канали, де шукали «легкі заробітки на дозу».

Після вербування російські спецслужбісти дали агентам «тестові завдання». Зокрема, вони причетні до щонайменше двох вбивств на території північного регіону України.

Під час обшуків у них вилучили смартфони із доказами їхніх контактів з російськими спецслужбістами та підготовкою до нападу на військового.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies