Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Суспільство / Війна

Росіяни атакували два райони Донецької області

З лінії фронту евакуювали понад 600 людей.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Минулої доби росіяни атакували Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Краматорський район

У Тетянівці Святогірської громади один будинок зруйновано і сім пошкоджено. У Миколаївці пошкоджено сім багатоповерхівок. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

  • З лінії фронту евакуйовано 643 людини, зокрема 21 дитину.
  • З початку вторгнення у регіоні окупанти вбили 4038 і поранили 9354 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

