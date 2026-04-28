Минулої доби росіяни атакували Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Краматорський район

У Тетянівці Святогірської громади один будинок зруйновано і сім пошкоджено. У Миколаївці пошкоджено сім багатоповерхівок. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

З лінії фронту евакуйовано 643 людини, зокрема 21 дитину.

З початку вторгнення у регіоні окупанти вбили 4038 і поранили 9354 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.