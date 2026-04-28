Правоохоронці ліквідували канал постачання «нагородної» зброї для політиків і пропагандистів РФ

Українські правоохоронці у квітні цього року провели другий етап спецоперації «Чорна гільза». Відбулося 30 одночасних обшуків у Києві, Київській, Закарпатській та Сумській областях.

Як розповіли у Нацполіції, механізми контрабанди, маршрути постачання та учасників організованої злочинної групи слідчі викрили ще у січні цього року.

Тоді завдяки співпраці із правоохоронцями Польщі частину ділків, які є громадянами України, затримали на польському кордоні під час спроби незаконного ввезення зброї на територію цієї держави. Зброю вилучили, обвинувальні акти скерували до суду в Польщі.

У поліції кажуть, що через цей канал отримували зброю Кім Чен Ин, Башар Хафез аль-Асад, Дмитро Медведєв, Сергій Собянін, Сергій Лавров, Рамзан Кадиров, Стівен Сігал, Юлія Чичеріна, Володимир Соловйов, Олександр Сидякін і Володимир Сальдо від ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна.

Зброя надходила з двох джерел: її викрадали на тимчасово окупованих територіях України або незаконно ввозили зі Словацької Республіки. Йдеться, зокрема, про пістолети типу «Глок» під патрон Флобера, які після ввезення зі Словаччини переробляли у повноцінну бойову зброю. Надалі її реалізовували криміналітету, передавали незаконним збройним формуванням, а також використовували як інструмент «заохочення» осіб, які не мають законного права на володіння бойовою зброєю.

В Україні слідчі поліції повідомили Денису Пушиліну про підозру за воєнні злочини (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За результатами обшуків другого етапу спецоперації підтвердили масштаб нелегальних потоків зброї, що спрямовувались на тимчасово окуповані території.

Під час обшуків знайшли понад 90 одиниць вогнепальної зброї: автомати, кулемети, пістолети та пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки, зокрема великокаліберні, щонайменше сім гранатометів і протитанкових засобів, десятки гранат, підривачів і запалів, протитанкові міни ТМ-62М, артилерійські боєприпаси калібру 30 мм, а також легкоброньований автомобіль «Тигр».

Окремо вилучено понад 35 тисяч набоїв різних калібрів, понад 150 гранатометних пострілів, реактивні двигуни до них, кумулятивні бойові частини, димові шашки та інші вибухові елементи.

Фото: Нацполіція Знайдена під час обшуків зброя

Частину арсеналу зберігали у гаражах, житлових будинках і транспортних засобах, іншу - у спеціально облаштованих схронах на місцевості, координати яких надавали самі фігуранти. Також вилучено підроблені документи, печатки, посвідчення, техніку та носії інформації, що використовувалися для прикриття діяльності та організації логістики.

Наразі призначили низку експертиз, за результатами яких приймуть рішення щодо повідомлення про нові підозри.

Поліцейські встановлюють усіх учасників схеми, маршрути переміщення зброї та кінцевих отримувачів. До роботи залучили можливості Служби зовнішньої розвідки України, міжнародних партнерів, зокрема Європол та аналітичний проєкт AP Weapons & Explosives.

Фото: Нацполіція Українські правоохоронці працювали із міжнародними партнерами

На базі Європолу створили віртуальний координаційний центр, що дозволяє в режимі реального часу обмінюватися інформацією через захищені канали, зокрема систему SIENA.