У Миколаєві через російську атаку постраждав чоловік

В області знешкодили сім російських безпілотників.

Вчора російські війська атакували Миколаївщину і поранили у обласному центрі чоловіка.

Як розповів начальник ОВА Віталій Кім, вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed».

Після атаки у Миколаєві до лікарні звернувся 60-річний чоловік. Він отримав легкі поранення та далі лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, пошкоджено вікна трьох квартир в декількох багатоквартирних будинках та автомобіль.

Також ворог атакував Очаківську громаду одним FPV-дроном. Постраждалих немає.

За минулу добу в Миколаївській області збили і подавили сім ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.