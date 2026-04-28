У Миколаєві через російську атаку постраждав чоловік

Вчора російські війська атакували Миколаївщину і поранили у обласному центрі чоловіка.
Як розповів начальник ОВА Віталій Кім, вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed».
Після атаки у Миколаєві до лікарні звернувся 60-річний чоловік. Він отримав легкі поранення та далі лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, пошкоджено вікна трьох квартир в декількох багатоквартирних будинках та автомобіль.
Також ворог атакував Очаківську громаду одним FPV-дроном. Постраждалих немає.
За минулу добу в Миколаївській області збили і подавили сім ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.