ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці вчора ліквідували майже 1200 окупантів та 16 бойових броньованих машин

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 327 640 осіб.

Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Упродовж доби армія РФ втратила 1180 солдатів, 16 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи та 2 РСЗВ.

Про це розповіли у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб 
  • танків – 11 892 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од.
  • артилерійських систем – 40 771 (+34) од.
  • РСЗВ – 1 755 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 354 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од.
  • спеціальна техніка – 4 141 (+5) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies