Оборонці вчора ліквідували майже 1200 окупантів та 16 бойових броньованих машин

Упродовж доби армія РФ втратила 1180 солдатів, 16 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи та 2 РСЗВ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб
- танків – 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од.
- артилерійських систем – 40 771 (+34) од.
- РСЗВ – 1 755 (+2) од.
- засоби ППО – 1 354 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од.
- спеціальна техніка – 4 141 (+5) од.
Дані уточнюються.