Трамп назвав ненависть між Путіним і Зеленським сміховинною і божевільною

Президент США Дональд Трамп вчергове визначив головною проблемою, яка заважає йому завершити російсько-українську війну, ненависть між Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним.
Як пише Independent, господар Білого дому в інтерв'ю Fox News почав нарікати, що ця ненависть є "сміховинною і просто божевільною", а така позиція "це дуже погано, коли ви намагається досягнути угоди".
Попри це, Трамп стверджує, що має "хороші розмови" з обома сторонами і вірить у свою здатність все ж додати ще одну війну до свого довгого списку тих, які він нібито врегулював.
- Президент Володимир Зеленський говорив, що через операцію проти Ірану фокус адміністрації у США змістився з України, але наша держава не може чекати.