Трамп назвав ненависть між Путіним і Зеленським сміховинною і божевільною

Республіканець знову скаржиться, що досі не може урегулювати війну в Україні.

Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вчергове визначив головною проблемою, яка заважає йому завершити російсько-українську війну, ненависть між Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним.

Як пише Independent, господар Білого дому в інтерв'ю Fox News почав нарікати, що ця ненависть є "сміховинною і просто божевільною", а така позиція "це дуже погано, коли ви намагається досягнути угоди".

Попри це, Трамп стверджує, що має "хороші розмови" з обома сторонами і вірить у свою здатність все ж додати ще одну війну до свого довгого списку тих, які він нібито врегулював.

