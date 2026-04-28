Росія відповідальна за інциденти біля Чорнобильської та Запорізької АЕС.

На заході в штаб-квартирі ООН, присвяченому ядерній безпеці та 40-им роковинам аварії на Чорнобильській АЕС, українська делегація наголосила на необхідності негайно припинити будь-які воєнні дії біля атомних станцій.

Як пише Укрінформ, заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко підкреслив безпрецедентні виклики для ядерної безпеки, які створює Росія через інциденти поблизу ЧАЕС та Запорізької АЕС.

Україна нагадала, що внаслідок цілеспрямованого удару російського безпілотника було пошкоджено критично важливий новий безпечний конфаймент на Чорнобильській станції, зведений над Саркофагом 4-го енергоблоку, який вибухнув 26 квітня 1986 року.

За словами Міщенка, поширення радіаційних ризиків немає кордонів і з наслідками аварій доводиться мати справу усій міжнародній спільноті.