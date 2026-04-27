У Херсоні внаслідок обстрілу РФ постраждав цивільний

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні поранень зазнав 45-річний місцевий мешканець.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся чоловік, який напередодні постраждав через російський обстріл Центральної частини Херсона", – ідеться у повідомленні.
45-річний херсонець дістав вибухову травму та струс головного мозку. Його стан — легкий.
Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
- Росіяни знову замінували територію Херсона. Начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що ворожі міни типу “Пряник” виявили на мосту через річку Кошову.