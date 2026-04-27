У Львові внаслідок вибуху в багатоповерхівці загинула людина

багатоповерхівка у Львові, де пролунав вибух

У Львові в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, внаслідок чого виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло людини.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент стався сьогодні, 27 квітня, на вулиці Юрія Липи у Львові. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку.

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблої особи.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники поліції Львівщини, працівники Управління патрульної поліції у Льввівській області та співробітники ДСНС.

Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння. Правова кваліфікація події буде надана після проведення першочергових слідчих дій.