Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Львові внаслідок вибуху в багатоповерхівці загинула людина

Причини вибуху встановлюють правоохоронці.

багатоповерхівка у Львові, де пролунав вибух
Фото: поліція Львівської області

У Львові в одній з квартир багатоповерхового будинку стався вибух, внаслідок чого виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло людини.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент стався сьогодні, 27 квітня, на вулиці Юрія Липи у Львові. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку.

Фото: поліція Львівської області

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблої особи. 

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники поліції Львівщини, працівники Управління патрульної поліції у Льввівській області та співробітники ДСНС.

Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння. Правова кваліфікація події буде надана після проведення першочергових слідчих дій.

