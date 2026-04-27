​Голова МВС: незабаром розпочнуться консультації щодо закону про цивільну зброю

Консультації щодо закону про цивільну зброю, в яких прийматимуть участь представники медіа, експерти, військові та народні депутати, розпочнуться на цього або на наступного тижня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що до консультацій залучені представники медіа, експерти, які пишуть на тему зброї, народні депутати та військові.

"Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми знаходимося", – наголосив Клименко.

"Закон про цивільну зброю має бути один для України, він не може підміняти підзаконні акти", – додав він Клименко.

Міністр зауважив, що йдеться про питання безпеки громадян як під час війни, так і після.

"Думаю, що ми зможемо знайти спільний знаменник", – резюмував він.