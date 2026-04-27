ГоловнаСуспільствоЖиття

​Голова МВС: незабаром розпочнуться консультації щодо закону про цивільну зброю

До консультацій залучені представники медіа, експерти, які пишуть на тему зброї, депутати та військові.

Ігор Клименко
Фото: ОПУ

Консультації щодо закону про цивільну зброю, в яких прийматимуть участь представники медіа, експерти, військові та народні депутати, розпочнуться на цього або на наступного тижня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає "Інтерфакс-Україна"

Він зазначив, що до консультацій залучені представники медіа, експерти, які пишуть на тему зброї, народні депутати та військові.

"Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми знаходимося", – наголосив Клименко.

"Закон про цивільну зброю має бути один для України, він не може підміняти підзаконні акти", – додав він Клименко.

Міністр зауважив, що йдеться про питання безпеки громадян як під час війни, так і після.

"Думаю, що ми зможемо знайти спільний знаменник", – резюмував він.

  • 18 квітня в Києві 58-річний уродженець Москви почав стріляти по перехожих з карабіна. Сім цивільних загинули, чотирнадцять отримали поранення. Після пострілів він захопив заручників у супермаркеті. Зловмисника ліквідували бійці КОРДу після близько 40 хвилин переговорів. Справу кваліфікували як тероризм. Ця трагедія розбурхала дискусію про доцільність легалізувати вогнепальну зброю для самозахисту. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Право на зброю для цивільних. Чи ухвалить Рада закон?".
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies